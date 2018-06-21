İdlib’te çifte patlama:8 ölü

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

İdlib’te meydana gelen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, aralarında sivil savunma ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Saldırıda ilk olarak bomba yüklü bir motosikletin patlatıldığı, patlama sonrası olay yerine sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin gelmesinin ardından bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle çevredeki birçok bina ile araçların kullanılamaz hale geldiği, bazılarının da hasar gördüğü öğrenildi.

(Yousef Talha /İHA)