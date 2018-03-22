İdlib’de hava saldırısı: 20 ölü

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Harem köyünde Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ise yaralılara çevredeki hastanelere götürdü. Ayrıca sivil savunma ekibinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışması da sürüyor.

(İHA)