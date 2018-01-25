İdlib ve Hama’daki mülteciler acil yardım bekliyor

İdlib ve Hama kırsalındaki kamplarda kalan mülteciler yağmur ve çamurda hayat mücadelesi veriyor. Mülteciler, bombalardan ve savaştan kaçıp geldikleri Hama ve İdlib kırsalında kendilerine yardım elinin ulaşmasını istiyor. Çadırlarının su aldığını, kampların çamurla kaplandığını söyleyen mülteciler, hiç olmazsa yağmur sularını tahliye edecek bir yol bulunmasını istiyor.

Mülteciler İdlib’de evlerinin, hastanelerin, mescitlerinin ve okullarının bombalandığını, Esad rejiminin topraklarını ve ürünlerini ve her tarafı yakıp yıkarak kendilerine göç etmekten başka çare kalmadığını söylüyor. Gidebildikleri güven bölgelerde kiralık ev bulmanın imkansız olduğunu belirten mülteciler, buldukları açık alanlarda çadırlar kurduklarını, ancak yağmur sularının çadırlardan içine girdiğini söylüyorlar.

Kamp sakinlerinden Ebu Adnan, Suriye rejim güçlerinin İdlib’de her gün evleri, okulları, camiler ve hastaneleri bombalandığını, canlarını kurtarmak için şehrin kırsalına çıktıklarını söyledi. Şehir kenarlarında kurdukları çadırlarda ise çok zor şartlarda yaşadıklarını anlatan Adnan, yağan yağmurun kampları çamur içinde bıraktığını dile getirdi.

15 Aralık 2017 ile 21 Ocak 2018 arasında İdlib ve Hama’da evlerini terk edip mülteci durumuna düşen ve 410 noktada kendilerine kamp kuran Suriyelilerin sayısı 351 bini geçti. Mültecilerin 64 bini erkek 74 bini kadınlardan oluşuyor. Bu sayının 213 binini çocuklar oluşturuyor.

Aktivistler, Atma, Kefir Dariyan Harim’de temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan Suriyeli mültecilerin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Boş buldukları her alanda kendilerine yaşayacak yer bulmaya çalışan insanlara yardım edilmesi için çağrı yapılıyor.