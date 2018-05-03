Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104305
ALTIN
177.469
DOLAR
4.1979
STERLİN
5.6930
EURO
5.0268
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hindistan’da kum fırtınası: 77 ölü, 143 yaralı

Hindistan’ın kuzeyinde meydana gelen kum fırtınalarında en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:22
Hindistan’da kum fırtınası: 77 ölü, 143 yaralı

Hindistan’ın kuzeyinde meydana gelen kum fırtınalarında en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli rüzgarların yol açtığı kum fırtınalarında 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi. Güçlü rüzgarların ağaçları devirdiği, duvarları yıktığı belirtildi. Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde gece boyunca devam eden şiddetli fırtına yüzünden ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Uttar Pradesh eyaletinde 46 ölüm vakası bildirilirken, Rajasthan eyaletinde 31 ölüm vakasının olduğu belirtildi.

Uttar Pradesh yardım derneği, Uttar Pradesh’in 75 ilçesinin 40’ında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığını belirtirken, insanlarını çoğunun yıkılan duvarlar ve devrilen ağaçlardan olduğunu bildirdi.

Taç Mahal’in bulunduğu Uttar Pradesh’in Agra ilçesinin en çok zarar gören bölgelerden biri olduğu belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir anda kaymaya başlayan araç kadını ezdi
Bir anda kaymaya başlayan araç kadını ezdi
Suriye’de Rus savaş uçağı düştü: 2 ölü
Suriye’de Rus savaş uçağı düştü: 2 ölü
İdlib’in kuzeyinde patlama: 4 ölü, 3 yaralı
İdlib’in kuzeyinde patlama: 4 ölü, 3 yaralı
6 kişinin öldüğü uçak kazası kamareda
6 kişinin öldüğü uçak kazası kamareda
Kutlama sırasında havayi fişekler patladı: 30 yaralı
Kutlama sırasında havayi fişekler patladı: 30 yaralı
İsrail’de patlama: 1 ölü
İsrail’de patlama: 1 ölü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim