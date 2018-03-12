Helikopter denize düştü: 5 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde bir helikopter Doğu Nehrine düştü. Kazada 5 kişi öldü.

Federal Havacılık İdaresi, Queens ile Manhattan arasındaki Roosevelt Adası’nın kuzeyinde yerel saat ile 19.00 civarında bir AS350 tipi yolcu helikopterinin suya düştüğünü açıkladı. New York Polis Teşkilatı ile İtfaiye Teşkilatı ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayı duyar duymaz ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve çalışmalara başladıklarını bildirdi. Ekipler 1 kişiyi yaralı olarak kurtararak tedavi altına aldı. 5 kişininse cansız bedenine ulaşıldı.

(İHA)