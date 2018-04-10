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Haley: "Cevap vereceğiz"

ABD BM Temsilcisi Nikki Haley, “BM Güvenlik Konseyinden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz” dedi.

10 Nisan 2018 Salı 00:09
Haley: "Cevap vereceğiz"

ABD BM Temsilcisi Nikki Haley, “BM Güvenlik Konseyinden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz” dedi.

Suriye’de yaşanan kimyasal silah krizi için acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde konuşan ABD BM Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyinden çıkacak kararın ne olduğuna bakmaksızın ABD’nin gerekli cevapları vereceğini açıkladı. Haley, “BM Güvenlik Konseyinden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz” dedi.

Esad rejiminin bölgede yaptıklarına değinen Haley, “Esad rejiminin saldırılarını önlemek için Duma kentinin mahzenlerinde saklanan çocuklar ve kadınlar var, ancak onlarca kişinin kimyasal saldırı sonucu öldürüldüğü mezarlara dönüştürüldü” şeklinde konuştu.

(İHA)
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