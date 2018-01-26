Güney Kore’de hastanede yangın çıktı: 41 ölü, 77 yaralı

Güney Kore’nin Miryang kentindeki bir hastanede yangın çıktı. Mavi Saray’dan yapılan açıklamada yangın faciasında 41 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 77 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif yaralandığı ifade edildi. Güney Kore Lideri Moon Jae-in, üst düzey yardım hizmetleri çalışanlarını acil toplantıya çağırarak, hükümete gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Miryang şehri itfaiye başkanı Choi Man-woo ise, Sejong hastanesinde meydana gelen yangının hastanenin birinci katında bulunan acil servis bölümünün arka tarafında yerel saatle sabah 07.30 civarında başladığını ve birkaç saat içerisinde söndürüldüğünü belirtti. Choi, itfaiye erlerinin hastanenin ana binası ve hastanenin arkasındaki bakım evinde bulunan 200 kişiyi tahliye ettiğini ve hayatını kaybedenlerin çoğunun binanın 1. ve 2. katında bulunduğunu açıkladı. Choi, kimsenin yanarak ölmediğini, ölenlerin dumandan zehirlendiğini ifade ederek, yangının nedeninin araştırıldığını belirtti.