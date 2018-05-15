Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 29°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101875
ALTIN
183.792
DOLAR
4.4411
STERLİN
5.9868
EURO
5.2275
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Gazze’de şehit sayısı 62 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Gazzelinin daha şehit olması sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

15 Mayıs 2018 Salı 18:21
Gazze’de şehit sayısı 62 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Gazzelinin daha şehit olması sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şifa Hastanesi sağlık görevlileri Gazze şehrinin doğu kesiminde Gazze-İsrail sınırında, Nuseyart mülteci kampından 51 yaşındaki Nasır Gureb’in İsrail askerinin açtığı ateşle vurulduğunu açıkladı. Nasır Gureb’in hayatını kaybetmesiyle şehit sayısının 62’ye ulaştığı kaydedildi.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünde Han Yunus’un doğusunda onlarca sivil İsrail tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek nefes darlığından rahatsız olduğu belirtildi. El Bureyc kampının doğusunda yürüyüş yapan göstericiler İsrail’in insansız bir keşif uçağını düşürdüğü bildirildi. Dünden beri devam eden gösterilerde İsrail’in attığı mermi ve gaz ve ses bombalarından en az 2 bin 771 filistinli yaralandı bunların 86’sı kadın, bin 359’u ise gerçek mermi ile yaralandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da İsrail protestosu
Almanya’da İsrail protestosu
Gazze’de şehit sayısı 63’e yükseldi
Gazze’de şehit sayısı 63’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli
Filistin ABD’deki temsilcisini geri çekti
Filistin ABD’deki temsilcisini geri çekti
Londra’da Musevi cemaati temsilcilerini kabul etti
Londra’da Musevi cemaati temsilcilerini kabul etti
İşgalci İsrail, 8 aylık Leyla bebeği de katletti
İşgalci İsrail, 8 aylık Leyla bebeği de katletti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim