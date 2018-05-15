Gazze’de şehit sayısı 62 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Gazzelinin daha şehit olması sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şifa Hastanesi sağlık görevlileri Gazze şehrinin doğu kesiminde Gazze-İsrail sınırında, Nuseyart mülteci kampından 51 yaşındaki Nasır Gureb’in İsrail askerinin açtığı ateşle vurulduğunu açıkladı. Nasır Gureb’in hayatını kaybetmesiyle şehit sayısının 62’ye ulaştığı kaydedildi.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünde Han Yunus’un doğusunda onlarca sivil İsrail tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek nefes darlığından rahatsız olduğu belirtildi. El Bureyc kampının doğusunda yürüyüş yapan göstericiler İsrail’in insansız bir keşif uçağını düşürdüğü bildirildi. Dünden beri devam eden gösterilerde İsrail’in attığı mermi ve gaz ve ses bombalarından en az 2 bin 771 filistinli yaralandı bunların 86’sı kadın, bin 359’u ise gerçek mermi ile yaralandı.

(İHA)