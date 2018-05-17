“Gazze’de 30 Mart’tan bu yana bin çocuk yaralandı”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan raporda, Gazze Şeridi’nde 30 Mart’ta başlayan protestolarda İsrail ordusunun sert müdahalesinde en az bin çocuğun yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 30 Mart’ta Gazze Şeridi’nde başlayan protestolara ilişkin rapor yayınladı. Raporda, abluka altında olan Gazze Şeridi’nden protestoların başladığı günden bugüne en az bin çocuğun yaralandığını duyurdu. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedilen raporda, “Elektrik, ilaç ekipman sıkıntısı ve son şiddet olayları zayıf olan sağlık sistemini daha da kötü bir hale getirdi” denildi.

UNICEF tarafından dün 70 bin kişiye yetecek tıbbı malzemeye taşıyan 2 kamyonun Gazze Şeridi’ne gönderildiği öğrenildi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 30 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında 8 aylık bir bebeğin de olduğu en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

(Muhammed Rabah/İHA)