Dün hızı saatte 203 kilometreye kadar ulaşan Friederike kasırgası Almanya’da hayatı felç etti. Ulaşımın durma noktasında geldiği ülkede, can ve mal kaybı yaşandı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve Avrupa’nın en büyük ikinci camisi olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camii de tehlike atlattı. Cami yakınındaki evlerin çatısı, bir anda cami avlusuna uçtu. Şans eseri cami avlusunda kimsenin olmaması can kaybını önledi.

2 İTFAİYE ERİ ÖLDÜ

Alınan son bilgilere göre ise Almanya genelinde kasırga nedeniyle 8 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde, kasırga nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı ve çok sayıda da trafik kazası meydana geldi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde olaylara müdahale etmek isteyen polis araçları zarar görürken, 2 itfaiye eri de hayatını kaybetti.

Alman Meteoroloji Dairesi’nden (DWD) verilen bilgilere göre son on yılın en şiddetli kasırgası olduğu bildirildi.