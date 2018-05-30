Fransa’da karakolu böcekler sardı

Fransa’da tahtakurusu ve pire istilasına uğrayan karakol geçici olarak kapatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris yakınında Chennevieres-sur-Marne Belediyesinin karakolunda polis memurları kaşıntı ve böcek ısırıklarından şikayet etti. Tahtakurusu ve pire istilasına uğradığı tespit edilen karakol temizlenmek üzere geçici süreyle kapatıldı.

Fransa’da son dönemde karakolların bakımsızlığı ve kötü çalışma koşullarına dikkat çeken polis memurları tepkilerini kamuoyuna duyurdu. Fransa’nın her yerinde karakollarının bakımsızlığı, kötü çalışma şartları ve böcek istilasından şikayet eden polis memurları, “Bakımsızlığın” fotoğraf yarışması gerçekleştirmiş ve karakolların durumunu protesto etmişti.

(İHA)