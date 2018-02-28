Fransa’da “hayati ilaç” kıtlığı rekor seviyede

Fransa’da İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) raporuna göre 2017 yılında “hayati ilaç” kıtlığı yüzde 30 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Fransa İlaç Güvenliği Ajansı verilerine göre yaklaşık 530 hayati önem taşıyan ve düzenli olarak alınmak zorunda olan ilacın kıtlığı yaşanıyor. Üretim sıkıntısı nedeniyle ilaçların eksik olduğu ve bu durumun hastaların hayatlarını riske attığı bildirildi.

Öte yandan, birçok kanser hastası da 2017 yılında ilaç yokluğu nedeniyle tedavisine ara vermek zorunda kalmıştı.

(Özlem Kaplan /İHA)