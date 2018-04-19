Fransa’da binlerce kişi sokağa indi

Fransa’da işçi sendikalarının "Mücadele Birliği" sloganıyla ülke genelinde grev ve gösteri çağrısının ardından binlerce kişi sokağa indi.

Fransa’da bugün, hükümetin yapmayı planladığı özelleştirmeye karşı 10 binlerce insan sokağa indi. Demiryolu çalışanlarına destek için sokağa inen özelleştirme karşıtlarıyla birlikte öğrenciler de gösterilere katıldı. Öğrencilerin arasına karışan bazı yüzleri maskeli kişiler, iş yerlerini kırıp tahrip etti.

Fransa genelinde 50 farklı kent ve kasabada başlayan hükümetin yapmayı planladığı özelleştirmeye karşı direnen demiryolu çalışanlarının yanı sıra hava limanlarının da özelleştirmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen göstericilerin hedefinde yalnızca cumhurbaşkanı Macron ve hükümeti vardı. Hava şartlarının elverişli olmasını fırsat bilen göstericiler, başkent Paris’in banliyölerinde sabah buluşup öğleden sonra başkentin merkezi Montparnasse meydanında toplanarak Place İtalie’ye (İtalya Meydanı) yürüdü.

Polisin bazı sokak ve caddelerin girişlerini tutup, göstericilerin çıkacak olay sonrası ara sokaklara kaçmalarını önleme tedbiri aldığı görüldü. Fransa Ulusal Meclisi’nde salt çoğunlukla kabul edilen demiryolları için yapılması planlanan özelleştirmenin kabul edilmesi üzerine, göstericilerin tek ümidinin Senato’ya kaldığı belirtildi. Senato’nun Ulusal Meclis’te kabul edilen birçok yasanın veto edilmesinden cesaret alan göstericilerin, taşıdıkları pankartlarda “Ümidimiz Senato” ifadeleri yer aldı.

Demiryolu çalışanlarına bir başka destek de geçen hafta çevrecilerin işgalindeki Notre-Dame-des-Landes bölgesindeki zadistlerin de destek verdiği görüldü. Bazı yerlerde, elektrik kesintilerinin olduğu açıklandı. Elektrik ve gaz idaresinin de özelleştirildiği ve bazı yerlerde aynı şekilde özelleştirme olacağı söylentileri, çalışanları ayağa kaldırmıştı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)