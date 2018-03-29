Fransa’da askerlere saldırıyla ilgili bir gözaltı

Fransa’nın güneydoğusunda bir grup askerin araçla ezilmeye çalışıldığı olayla ilgili bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün, Fransa’nın Varces-Allieres-et-Risset bölgesinde bir saldırgan yürüyüşe çıkan askerlerin üzerine aracını sürdü. Çalıntı bir araçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, ordu sözcüsünün açıklamasına göre yaralanan olmadı. Olayın gerçekleştiği Varces-Allieres-et-Risset bölgesinin 15 kilometre kuzeyindeki Grenoble’da bir şüpheli çalıntı araçla polis tarafından yakalandı.

(İHA)