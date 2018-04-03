Fransa’da 3 ay sürmesi beklenen grevler başladı

Fransa’da demiryolu çalışanları, temizlik işçileri, pilotlar, elektrik idaresi çalışanlarının farklı taleplerle 3 ay sürmesi beklenen kesintili grev uygulaması başladı.

Fransa’da ulusal demiryolu idaresi SNCF çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform politikasına karşı çıkarken, Fransa Havayolları çalışanları ücret artışı talebinde bulunuyor. Temizlik işçileri ise atık temizliği konusunda ulusal bir kamu hizmeti konumunda olmayı talep ediyor. Demiryolları çalışanları, Nisan ve Haziran ayları arasında üç aylık bir sürede 36 gün grev yapacaklarını duyurdu. İlk grev, dün akşam yerel saat ile 20.00’de başladı ve iki gün sürmesi planlanıyor. Bugün demiryolu ulaşımında büyük aksamalar bekleniyor. Bilindiği gibi, demiryolu çalışanları 22 Mart günü de grev yapmışlardı. Bugün öğleden sonra demiryolu çalışanlarının hükümete karşı uyarı protesto gösterisi yapacakları açıklandı. Bununla birlikte gösterinin yapılacağı güzergah üzerindeki bazı bankalar vitrinlerini olası kırılmaya karşı tahtalarla kapattı.

Fransa Havayolları çalışanları da 22 Şubat günü başlattıkları grevi, 23 Mart ve 30 Mart tarihlerinde devam ettirdi. Bu grevlerin ardından beş hafta içerisinde dördüncü kez greve gidiyorlar. 10 Nisan ve 11 Nisan tarihlerinde de bu sektörde grev bekleniyor. Havayolu çalışanlarının üye olduğu 11 sendika 2018 yılı için programlanan yüzde 1 oranında verilecek zammın çok düşük olduğunu belirterek, yüzde 6’lık bir genel artış olmasını istiyor.

“ULUSAL KAMU ATIK SERVİSİ” KURULMASINI İSTİYORLAR

Genel greve giden temizlik işçileri ise atık temizliği alanındaki Genel İş Sendikası CGT sendikal federasyonlarının çağrısı üzerine yapılacak grevde, “Ulusal kamu atık servisi” kurulmasını istiyor ve bu çerçevede sektör çalışanlarına “kamu statüsü” verilmesini talep ediyor. Temizlik sektörünün zor bir iş olduğunun kabul edilmesi ve işçilerin tümüne tam emeklilik imkanı tanınması gerektiğini savunuyor.

Elektrik ve gaz sektörü çalışanlarının da üye oldukları sendikalar tarafından grev yapması istenildi. Bu sektör çalışanlarının protesto ve grev eylemlerinin Haziran sonuna kadar uzayabileceği tahmin ediliyor. Devlet sektörü olan elektrik idaresi ile gaz idaresi kurumunun özelleştirilmesine son verilmesi ve tüm sektör çalışanlarına “Enerji uzmanı statüsü” verilmesi isteniyor. Cumhurbaşkanı Macron ise özelleştirmeden yana olduğunu sık sık dile getiriyor. Ülke genelinde birçok sektör greve gitmesine rağmen Macron’un yapmayı planladıkları reformlardan geri adım atılmasının söz konusu olmayacağını çalışanlar ve çalışanların üye oldukları sendikalara sık sık hatırlatıyor.

(İHA)