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Fransa'daki Elanor kasırgasında bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü

Fransa’yı vuran Eleanor kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:02
Fransa'daki Elanor kasırgasında bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü

Fransa’da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine sebep olan Eleanor kasırgası ülke genelinde hayatı felç etti. Kasırga, ağaçların devrilmesine, çatıların yıkılmasına neden oldu. Burgundy bölgesindeki yerel kaynaklara göre, geçtiğimiz Perşembe gününden beri kayıp olan 80 yaşındaki bir adamın cesedi Ternin nehrinde bulundu. Bununla birlikte kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, yaralananların sayısı ise 25’e yükseldi. Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı. Resmi verilere göre, 35 bin hane halkının elektrik kesintileri oldu. Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı. Kasırganın neden olduğu hasarın 200 milyon avro (240 milyon dolar) olduğunu tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 08.01.2018 10:39
Anahtar Kelimeler:
Fransa Elanor KasırgasıFransaKasırga
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