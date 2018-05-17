Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102204
ALTIN
185.470
DOLAR
4.4793
STERLİN
6.0418
EURO
5.2762
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Filistin’den Arap ülkelerine çağrı: "Geri çağırın"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Arap ülkelerine İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’ye yanıt olarak Washington büyükelçilerini geri çağırma önerisinde bulundu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 21:16
Filistin’den Arap ülkelerine çağrı: "Geri çağırın"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Arap ülkelerine İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’ye yanıt olarak Washington büyükelçilerini geri çağırma önerisinde bulundu.

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplasında konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, "Arap ülkelerinin Washington’daki büyükelçilerini toplu olarak müzakereler için geri çağırmalarının hiçbir zararı yoktur" dedi. Maliki ayrıca, Arap Birliği ülkelerine ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kabul etmediklerini hatırlatmalarını istedi. Maliki, ayrıca daha önce düzenlenen toplantılarda Arap ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyan herhangi bir ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeyi kabul ettiklerini hatırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pazartesi günü Kudüs’te İsrail büyükelçiliğini açmasının ardından, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 63 Filistinli hayatını kaybetmişti.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CIA’in ilk kadın başkanı Gina Haspel oldu
CIA’in ilk kadın başkanı Gina Haspel oldu
Dünya genelinde kent nüfusu hızla artıyor
Dünya genelinde kent nüfusu hızla artıyor
Hawai’de Kilauea Yanardağ’ında patlama
Hawai’de Kilauea Yanardağ’ında patlama
Kabus geri döndü: Dünya Sağlık Örgütü alarmda
Kabus geri döndü: Dünya Sağlık Örgütü alarmda
Putin ve Esad Suriye’yi görüştü
Putin ve Esad Suriye’yi görüştü
Putin ve Esad bir araya geldi
Putin ve Esad bir araya geldi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim