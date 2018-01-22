Filipinler’de Mayon yanardağı patladı

Filipinler’in en aktif yanardağlarından Mayon patladı. Filipinli yetkililer patlamanın ardından uyarı seviyesinin dörde yükseltildiğini duyurdu. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, uyarı seviyesinin dörde yükseltilmesinin saatler ya da dünler içinde tehlikeli bir patlama anlamına gelebileceği kaydedildi. Açıklamada, patlamayla savrulan küllerin 10 kilometre yüksekliğe eriştiği kaydedildi.

Mayan Yanardağı’nın yaklaşık bir hafta önce harekete geçmesinin ardından 37 bin kişi bölgeyi terk etti. Bölgeden tahliye edilen ailelerin çevredeki 30 tahliye merkezinde ağırlandığını bildirdi. Yanardağ çevresindeki tehlikeli alanın ise 8 kilometreye genişletildiği öğrenildi.

Mayon bölgesi başkent Manila’nın 340 kilometre doğusunda bulunuyor. Yanardağdaki ilk patlama 1616 yılında meydana gelmişti. En aktif olduğu 1814 yılında ise bin 200 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak 2013 yılında meydana gelen patlamada ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.