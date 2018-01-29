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Filipinler'de 89 bin 962 kişi tahliye edildi

Filipinler’deki Mayon Yanardağı, 13 Ocak’tan bu yana belli aralıklarla lav ve kül püskürtüyor. Yanardağın bulunduğu bölgede yaşayan 89 bin 962 kişi tahliye edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
Filipinler'de 89 bin 962 kişi tahliye edildi

Filipinler’in kuzeyindeki Albay bölgesinde bulunan, ülkenin en aktif yanardağlarından Mayon’da volkanik hareketlilik devam ediyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetimi Dairesi, Albay bölgesinde tahliye edilenlerin sayısının 89 bin 962 kişiye ulaştığını açıkladı. Açıklamada, evlerini terk edenlerin 74 tahliye merkezine sevk edildiği belirtildi. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, patlamalar nedeniyle oluşan kül ve dumanın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe çıktığını duyurarak, yanardağ için uyarı seviyesini dördüncü kategoriye yükseltti. Aktif yanardağ tehlikesi nedeniyle bölgede bulunan 49 okulda eğitim geçici olarak durduruldu. Bugün, 11 uluslararası uçuş ve 106 iç uçuş iptal edildi.

Son Güncelleme: 29.01.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerMayon Yanardağı
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