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Filipinler'de 60 bin kişi tahliye edildi

Filipinler’in doğu kesiminde, 10 gündür lav püskürmeye devam eden ve yeni patlamaların meydana geldiği Mayon yanardağından etkilenen 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:30
Filipinler'de 60 bin kişi tahliye edildi

Manila’nın 325 kilometre güneydoğusunda Mayon yanardağı yerel saatle 06.20’de yeniden patlama yaparak 3 kilometre yükseğe lav, sıcak gaz ve toz püskürdü. Mayon yere saatle 10 civarında, yüksek gürültüyle yeniden patlama yaptı. Albay bölgesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tehlike bölgesinde tahliye edilen 16 bin 326 aileden oluşan 60 bin kişiye 30 yerde geçici barınak oluşturulduğu kaydedildi. Tahliye edilenlere, tehlikeli bölgeye geri dönmemeleri için uyarı yapıldığı ve tedbirler alındığı kaydedildi.

Mayon yanardağının yamaçlarından akan kızgın lavların 3 kilometrelik lav deresi oluşturduğu ve kraterden 5 kilometre öteye ulaştığı belirtildi. Mayon’un son üç yılda 5 defa patlama yaptığı belirtildi. Filipinler’in civarında 23 aktif yanardağın bulunduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 24.01.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerMayon Yanardağı
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