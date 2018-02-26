Hindistan’da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.
Fil, dişleri ve hortumuyla saldırdığı şahsı ağır şekilde yaraladı. Çevredeki insanların adamı kurtarma çabalarındansa sonuç çıkmadı. Ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.(İHA)
Hindistan’da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.
Hindistan’da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.
Fil, dişleri ve hortumuyla saldırdığı şahsı ağır şekilde yaraladı. Çevredeki insanların adamı kurtarma çabalarındansa sonuç çıkmadı. Ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.(İHA)