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Filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

Hindistan’da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:24

Hindistan’da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

Fil, dişleri ve hortumuyla saldırdığı şahsı ağır şekilde yaraladı. Çevredeki insanların adamı kurtarma çabalarındansa sonuç çıkmadı. Ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.

(İHA)
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