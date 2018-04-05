“FETÖ Türkiye’ye zarar verdiğine göre, Kosova’ya da verebilir”

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, FETÖ’nün Türkiye’ye zarar verdiğine göre Kosova’ya da verebileceği uyarısında bulundu.

Kosova’da Meclis, FETÖ’cülerin tutuklanıp sınır dışı edilmesi gündemiyle toplandı. Meclis genel kurul oturumunda Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) Bakanı ile milletvekilleri FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi olayını destekledi. KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, olay hakkında doğru yargı yapılabilmesi için doğru analiz yapılması gerektiği görüşünü savunarak, FETÖ’nün Türkiye’ye zarar verdiğine göre, Kosova’ya da verebileceği uyarısında bulundu. Yağcılar, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesinin yararından söz etti.

KDTP milletvekili Fikrin Damka da, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu, sınır dışı edilen Türk vatandaşlarının da terörist olduklarını vurguladı. “6+” Parlamanto Grubu adına konuşan milletvekili Damka, FETÖ’nün tarihçesinden konuşarak, bu terör örgütünün 50 yıldır Türkiye devletini yıkmak istediğini, 2016 yılında askeri darbe girişiminde bulunduğunu, darbe girişiminde yüzlerce masum kişinin de hayatını kaybettiğini hatırlattı. Sınır dışı edilen FETÖ mensuplarının Kosova’da yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarına dikkat çeken Damka, öğretim görevlilerinin öğretmen maskesi altında görev yaptıklarını hatırlattı.

Kosovalı Türk milletvekilleri hariç, iktidar ve muhalefet parti milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu ise FETÖ bağlantılı 6 Türk vatandaşının gözaltına alınması ardından da sınır dışı edilmesini kınadı.

Kosova Meclisi oturumunda, FETÖ mensuplarının sınır dışı edilmelerini inceleyecek Parlamento Araştırma Komisyonu’nun kurulması bekleniyor.