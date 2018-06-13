Fed faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarında 25 baz puan artırıma giderek politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran toplantısını gerçekleştirdi. İki günlük toplantının ardından politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarıldığı bildirildi. Fed’in almış olduğu bu karar bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. 2018’de toplam 4 faiz artırımı öngörüldüğü bildirildi.

(İHA)