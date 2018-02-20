Fakir ülkelerde bebek ölüm oranı 50 kat daha fazla

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), yayınladığı bir raporda, yoksul ülkelerde yeni doğan çocuk ölüm oranını ’korkunç’ olarak açıkladı. UNICEF, gelişmiş ülkelere oranla fakir ülkelerdeki doğan bebeklerin ölüm oranının 50 kat fazla olduğunu bildirdi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Bir milyon insan doğdukları günde ölüyor. Her yıl dünyadaki 2.6 milyon yenidoğan ilk aylarında hayatını kaybediyor.” dedi.

Henrietta Fore, “En tehlikeli doğum olayının yaşandığı 10 yerden 8 tanesinin, yoksulluk, çatışma ve zayıf kurumlar nedeniyle hamile kadınların teslim sırasında yardım alma ihtimalleri çok daha düşük olan Güney Afrika’da olmaktadır. Her ülke yeni doğan ölüm oranını 2030’a kadar yüksek gelirli ortalara düşürürse, 16 milyon hayat kurtarılabilir” diye konuştu.

Raporda, Japonya, İzlanda ve Singapur’da doğan bebeklerin hayatta kalma şansının en yüksek olduğu, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan’daki yeni doğanların en kötü ihtimalle karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Rapora göre, Japonya’da bin 111 yeni doğan bebekten 1’i hayatın ilk ayında ölürken, Pakistan’da bu oranın 22 olduğu belirtildi. Ayrıca, düşük gelirli ülkelerde genel olarak bin doğumda ortalama yeni doğan ölüm oranı 27 ölü, yüksek gelirli ülkelerde bu oran bin kişide 3 ölüm olduğu ifade edildi.

Yenidoğan ölümlerinin yüzde 80’inden fazlasının prematürite, doğum sırasındaki komplikasyonlar veya pnömoni ve sepsis gibi enfeksiyonlardan kaynaklandığı açıklandı.