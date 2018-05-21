Everest’te tırmanan 2 dağcı öldü

Dünyanın zirvesi Everest’e tırmanmak isteyen 2 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.
Nepal’deki Everest dağının ana kampında görevli Gyanendra Shrestha, Everest’te tırmanmak isteyen 2 dağcının hayatını kaybettiğini açıkladı. Shrestha, 63 yaşındaki Makedonyalı dağcı Gjeorgi Petkov’un dün, 35 yaşındaki Japon dağcı Nobukazu Kuriki’nin ise bugün hayatını kaybettiği belirtti.
Everest’te 8 kez tırmanma girişiminde bulunan Nobukazu Kuriki, 2012’de yine Everest’e tırmanmaya çalışırken donma nedeniyle parmaklarının çoğunu kaybetmişti. Kuriki’nin, 2. Kamp bölgesinde çadırında uyurken ölü bulunduğu belirtildi.(İHA)