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Eski Güney Kore Başbakanı 92 yaşında öldü

Güney Kore’nin eski Başbakanı ve gizli servis ajansının kurucusu Kim Jong-pil, 92 yaşında hayatını kaybetti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:53
Eski Güney Kore Başbakanı 92 yaşında öldü

Güney Kore’nin eski Başbakanı ve gizli servis ajansının kurucusu Kim Jong-pil, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Güney Kore Başbakanı ve ülkenin en önemli casusluk ajansının kurucusu Kim Jong-pil 92 yaşında Seul’de öldü. Yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtilen Kim Jong-pil, Başbakanlık görevini 1971’den 1975’e kadar Park hükümeti adına ve 1998’den 2000’e kadar Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung altında yapmıştı. Kim, Güney Kore muhafazakar siyasetinin zirvesindeyken eski Cumhurbaşkanı Kim Young-sam ve Kim Dae-jung ile birlikte "Üç Kim" olarak tanımlanan dönemde 1980’lerde ve 1990’larda ülkenin en etkili siyasetçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kim Jong-pil aynı zamanda Kore’nin eski sömürge hükümdarı Japonya ile olan ilişkilerini normale döndürmek için gizli müzakereleri başlatarak 1960’larda ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

(İHA)
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