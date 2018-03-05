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Esed bir kez daha sivilleri vurdu: 21 ölü

Esed rejimi bu kez Doğu Guta’nın köylerine saldırdı. Kanlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca sivil de yaralandı.

05 Mart 2018 Pazartesi 19:16
Esed bir kez daha sivilleri vurdu: 21 ölü

Esed rejimi bu kez Doğu Guta’nın köylerine saldırdı. Kanlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca sivil de yaralandı.

Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinin 10 kilometre doğusundaki Doğu Guta köylerine yönelik yapılan ağır bombardıman sonucu bugün 21 sivil hayatını kaybederken onlarca sivil yaralandı. Jisreen kasabasında 2 kadın, 4 çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, Hamuriya kasabasında 10 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi de yaralandı. Saqba kasabasında 3 kişi hayatını kaybederken, 16 sivil yaralandı. Haza kasabasında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 400 bin nüfusu olan Doğu Guta bölgesinde 2 hafta içerisinde 700 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta’da ciddi ilerleme kaydettiği ve bölgenin 3’te 1’ini ele geçirdiği belirtildi.

(Muhamed El Mustafa /İHA)
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