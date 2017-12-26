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Endonezya'daki Tsunami felaketinde ölenler anıldı

Endonezya’da 13 yıl önce yaşanan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

26 Aralık 2017 Salı 11:07
Endonezya'daki Tsunami felaketinde ölenler anıldı

Son 44 yılın en büyük depremi ve neden olduğu dev tsunami dalgaları, Endonezya’dan Hindistan ve Sri Lanka’ya kadar olan geniş bir bölgede 200 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Açe halkı felaketin 13’üncü yıl dönümünde toplu mezarları ziyaret ederek depremde kaybedilen yakınlarını andı. Tsunamiyle yerle bir olan Tayland ve Endonezya kıyıları bugün tamamen değişti.

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