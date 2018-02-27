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Emine Erdoğan, Bardo Müzesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir’de Bardo Müzesini ziyaret etti.

27 Şubat 2018 Salı 20:04
Emine Erdoğan, Bardo Müzesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir’de Bardo Müzesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Cezayir temasları sürüyor. Emine Erdoğan, programı çerçevesinde Bardo Müzesini ziyaret etti.

(İHA)
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