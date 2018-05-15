"Elinde Filistinlilerin kanı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60’ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd (ırk ayrımı) ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? 10 Emir’i okuyun"dedi.