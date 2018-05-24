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El Bab’da patlama: 4 yaralı

Suriye’nin Halep ilinde bulunan El Bab kentinde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 21:35
El Bab’da patlama: 4 yaralı

Suriye’nin Halep ilinde bulunan El Bab kentinde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

El Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi. Olayda 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bombayı uzaktan kumanda ile patlatan saldırganı gördüklerini belirten görgü tanıkları, saldırganın terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu iddia etti.

El Bab şehri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmıştı.

(Yousef Talha /İHA)
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