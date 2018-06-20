"Egemen devletlerin içişlerine karışmaktan çekinmiyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin egemen devletlerin içişlerine karışmaktan çekinmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya, ABD, NATO ve müttefikleriyle ilgili konularda açıklamalarda bulundu. NATO’nun faaliyetleri hakkında konuşan Lavrov, "ABD ve müttefikleri egemen devletlerin içişlerine karışmaktan çekinmiyor. ABD füze savunma sistemlerine, nükleer silah kullanımı sınırına ve özellikle askeri altyapılarına dikkat etmeliyiz. Çünkü NATO’nun faaliyetleri doğrudan Rusya ve Belarus sınırlarında gerçekleşiyor. Bu konularda Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkları olarak yakın temas halindeyiz ve pratik adımlar geliştiriyoruz" dedi.

İran ile ABD’nin yaptığı anlaşmaya da değinen Lavrov, "Siyasi beyanları bir kenara bırakıyorum. Ortada uluslararası anlaşma var. ABD ise bu anlaşmadan tek taraflı çekildi" açıklamasında bulundu.

LAVROV BELARUS’U ÖVDÜ

Açıklamalarında Belarus yönetiminin bazı uluslararası kararlarda cesurca davrandığını belirten Lavrov, "Abhazya ve Güney Osetya konularında Gürcü karar taslağına karşı hem de Kırım konusunda BM genel kurulunun 72. oturumunda onların kışkırtıcı politikalarına karşı duruşu olgunca bir tavır" ifadelerini kaydetti.

Lavrov ayrıca, Nisan ayında ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı füze saldırılarını da Belarus’un kınadığını hatırlattı.

(Erhan Altıparmak/İHA)