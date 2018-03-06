"Düşen Rus uçağında 39 kişi bulunuyordu"

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Hmeymim hava üssü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağında 39 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Suriye’de Hmeymim hava üssü yakınlarında askeri nakliye uçağı düşmüştü. İlk raporlara göre uçakta 6 mürettebat olmak üzere toplamda 32 kişinin bulunduğu bilgisine yer verilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise düşen uçakta 32 kişinin değil 39 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hmeymim Havaalanına iniş yaparken düşen An-26 nakliye uçağında 33 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Hepsi Rus Silahlı Kuvvetleri askeri görevlileri. Rus Savunma Bakanlığının komisyonu kazanın tüm yönlerini inceliyor. Savunma Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleri için mümkün olan her türlü yardımı ve desteği sağlayacaktır" denildi.

(İHA)