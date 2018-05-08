Dünyanın en yetenekli tavuğu

Bu kadar yetenekli bir tavuğu, muhtemelen daha önce görmediniz. Zira o takla atabiliyor.
Sahibinin komutunu alıyor ve ardından hünerlerini sergilemeye başlıyor. Sevimli hayvanı izleyenlerse bu sıra dışı şovu kahkahalarla takip ediyor.(İHA)
Bu kadar yetenekli bir tavuğu, muhtemelen daha önce görmediniz. Zira o takla atabiliyor.
Bu kadar yetenekli bir tavuğu, muhtemelen daha önce görmediniz. Zira o takla atabiliyor.
Sahibinin komutunu alıyor ve ardından hünerlerini sergilemeye başlıyor. Sevimli hayvanı izleyenlerse bu sıra dışı şovu kahkahalarla takip ediyor.(İHA)