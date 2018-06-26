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Dünya Kupası’nda şaşırtan görüntü

Rusya’nın Samara şehrinde 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Rusya-Uruguay maçına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un benzeri dikkat çekti.

26 Haziran 2018 Salı 12:02
Dünya Kupası’nda şaşırtan görüntü

Rusya’nın Samara şehrinde 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Rusya-Uruguay maçına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un benzeri dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in benzerleri, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında Samara şehrindeki oynanan Rusya-Uruguay maçını izlemek için stadyuma geldi. Samara şehrindeki stadyumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in benzeri olan Rus komedyenle bir araya gelen Kim Jong-un benzeri sosyal medyada fenomen oldu. Maça gelen taraftarlar arena önünde Putin ve Kim’in benzeri ile saatlerce fotoğraf çektirdi. Kim Jong-un a benzeyen adamın kimliği ile alakalı sorular cevapsız kaldı. Maçı izlemeye gelen taraftarlar sosyal medyada Kim Jong-un için "Rusya’yı desteklemeye geldi" başlıkları ile fotoğraflar paylaştılar. Rusya’nın Uruguay’a yenilgisinden sonra ise "Kim Jung-un Rusya’ya yardım edemedi" etiketleri ve haber başlıkları soya medyada tıklanma rekorları kırdı. Kuzey Kore liderine benzeyen bu adamın nereden geldiği ve kimliği şimdilik bilinmiyor.

(İHA)
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