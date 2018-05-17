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Dünya genelinde kent nüfusu hızla artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre 2050 yılına gelindiğinde, her üç kişiden ikisinin şehirlerde yaşayacağı belirtildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 23:49
Dünya genelinde kent nüfusu hızla artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre 2050 yılına gelindiğinde, her üç kişiden ikisinin şehirlerde yaşayacağı belirtildi.

BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) tarafından açıklanan rapora göre, hem demografik kaymalar hem de nüfusun genel olarak artması nedeniyle, yüzyılın ortalarına doğru yaklaşık 2,5 milyar insanın kentsel alanlara yerleşmesi öngörülüyor. Artışın çoğunun sadece bir avuç ülkede yüksek oranda yoğunlaşmasına dikkat çeken DESA raporunda, Hindistan, Çin ve Nijerya, 2018-2050 yılları arasında dünyadaki kentsel nüfusun öngörülen büyümesinin yüzde 35’ini gerçekleştirecek. Hindistan’ın 416 milyon şehir sakinine 255 milyon ve Nijerya’yı da 189 milyon şehirli nüfus ekleneceği tahmin ediliyor. 2028 yılına gelindiğinde, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin gezegendeki en kalabalık şehir olacağı öngörülüyor.

Şişkin insan kalabalığının, kentsel alanlarda hem kaynaklara hem de hizmetlere ekstra taleplerde bulunacağına dikkat çekilen raporda, “Birçok ülke konut, ulaşım, enerji sistemleri ve diğer altyapı dahil olmak üzere büyüyen kentsel nüfusların İstihdam, eğitim ve sağlık temel hizmetleri karşılamada zorluklarla karşılaşacaktır. Hükümetlerin hem kentsel hem de kırsal sakinlerin yaşamlarını iyileştirmek için daha iyi entegre politikalar benimsemeleri şarttır. Aynı zamanda, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, mevcut ekonomik, sosyal ve çevresel bağların geliştirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Şu anda, Japonya’nın başkenti Tokyo 37 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük kenti unvanını elinde bulundururken, ardından 29 milyon ile Yeni Delhi, 26 milyon ile Şangay geliyor. Bu şehirleri 22’şer milyonluk nüfusları ile Meksiko City ve Sao Paulo takip ediyor.

(Candemir Sarı /İHA)
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