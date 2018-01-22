Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanları, en önemli iş adamlarını, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatçılar ve bilim adamlarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları yarın İsviçre’nin Davos kasabasında başlıyor. Zirve 70 farklı ülkeden 750’ye yakın üst düzey katılımcı ile gerçekleştirilecek. Bu yıl 48.’si düzenlenecek olan Davos Zirvesi toplantılarının ana konusunu "Kırılgan bir dünyada, ortak bir gelecek" oluşturuyor. Toplantılarda uluslararası güvenlik, sağlık, terör, sosyal medyanın etkileri, açlık, dördüncü sanayi devrimi, savaşlar, çevre ve küresel ekonomi, teknolojilerin değişim, yeni ekonomi yolları, jeopolitik rekabetler, açlık ve uluslararası işbirliğinin yeniden teyit edilmesi gibi önemli konular ele alınacak. Dört gün boyunca 400’ün üzerinde toplantının gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ HİNDİSTAN’DAN

Forumun açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve kapanış konuşmasını ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yapacak. Zirveye, Ürdün Kralı II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christie Lagarde ve çok sayıda isim katılacak.

TÜRKİYE’DEN BAKAN ZEYBEKCİ KATILIYOR

Türkiye’den ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zeybekci katılacak. Bakan Şimşek, “Orta Doğu’da Yeni bir Denge Arayışı”, “Avrupa İçin Yeni Liderler”, “Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma”, “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması” oturumlarına konuşmacı olarak katılacak.