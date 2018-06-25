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Dünya basınında Türkiye seçimleri

Dünya basını, seçimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini manşetlerine taşıdı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:34
Dünya basınında Türkiye seçimleri

Dünya basını, seçimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini manşetlerine taşıdı.

Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinin oylamasını ve Erdoğan’ın zaferi dünya basınında geniş yankılar buldu. İngiliz The Guardian Gazetesi seçim sonuçlarını, "Erdoğan zafer konuşmasında mücadeleci bir tonda konuştu" ifadeleriyle verirken, "Muhalefet liderleri mücadeleye devam edeceklerine yemin ederken seçim sonuçları oyların çoğunluğunu alan Erdoğan’ın zaferini doğruladı" ifadelerini kullandı.

İngiliz Televizyonu BBC haberi, "Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye’nin uzun soluklu lideri Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda zafer elde ettikten sonra beş yıl yeni bir dönem kazandı" şeklinde verdi.

Katar Televizyonu Al Jazeera seçim sonuçlarını,"Erdoğan tarihi oylamayla yeniden seçildi" başlığıyla verdi. Al Jazeera haberinde, Erdoğan’ın büyük bir zafer elde ettiği seçim, 15 yıllık iktidarını uzatarak ona yeni güçler kazandıracak" yorumunda bulundu.

Fransız kanalı Euronews Türkiye’deki seçim sonuçlarını, "Erdoğan kazandı. Yeniden seçilerek yeni güçler kazandı" başlıklarıyla verdi.

İsrail gazetesi Haaretz attığı başlıkta, "Erdoğan’ın kazanması otokrasiye doğru yol açtı" ifadelerini kullanırken, "Erdoğan’ın yeniden seçilmesiyle Türkiye otokratik bir gelecekle karşı karşıya" yorumlarında bulundu.

"ERDOĞAN SEÇİMLERİ KAZANDI"

Avustralya Televizyonu ABC seçim sonuçlarını, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı, iktidarı ele geçirdi" başlığıyla verirken, "Ülkenin ulusal seçim kurulu, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini geçerli oyların "salt çoğunluğu" ile kazandığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Haber Ajansı Reuters, "Erdoğan galip geldi ve iktidarı daha sıkı bir şekilde kavradı. Erdoğan, on yıldan bu yana yaptığı en büyük seçim mücadelesinde galip geldi ve ona uzun zamandır aradığı kapsamlı ve yürütme yetkisini veren galibiyetle 2023’e kadar olan yolunu uzattı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERİ KAZANMASI ERDOĞAN’IN GÜCÜNÜ ARTIRDI"

ABD gazetesi The New York Times, ’’Seçimleri kazanması Erdoğan’ın gücünü artırdı" başlığını kullanırken, Alman Yayın Kuruluşu Deusche Welle, "Türk lider Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde zafer kazandı" manşetini kullandı. Deutsche Wlle, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sonuçlara göre salt çoğunluğu güvence altına alan bir dönem daha kazandı" şeklinde ifadelere yer verdi.

Fransız Televizyonu France 24 Türkiye’nin seçim sonuçlarını, "Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı" başlığıyla verdi. Rus Devlet Ajansı Tass, "Erdoğan, Türkiye seçimlerinde oyların çoğunu kazandı" başlığını kullandı.

Rus Haber Ajansı Sputnik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan seçmenlerin salt çoğunluğunun desteğini aldı" başlığını kullandı.

(İHA)
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