Dumlupınar faciasının son tanığı hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı’nda 1953 yılında batan TCG Dumlupınar Denizaltısı’ndan kurtulanlar arasında hayatta kalan son personel olarak bilinen emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış hayatını kaybetti.

Çanakkale Boğazı’nda 4 Nisan 1953 yılında İsveç bandıralı Naboland şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı’ndan kurtulanlar arasında hayatta kalan son personel olarak bilinen emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Akış hayatını kaybetti. Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören 69 yaşındaki Akış’ın cenazesinin, bugün Silifke’deki Zeytinli Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)