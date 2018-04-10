Duma ve Gutalı çocuklar 2 ay sonra güneşi gördü

Suriye’nin Doğu Guta ve Duma bölgesinden tahliye edilen binlerce sivil vatandaş, Azez’de oluşturulan çadır kente yerleştirildi. Dumalılar iki aydır çocukların güneş görmediğini söyledi.

Suriye’nin Doğu Guta ve Duma bölgesinde yaşanan kimyasal katliam, en çok minik bedenleri etkiledi. Esad’ın zulmünden kaçmak isteyen aileler günlerce sığınaklarda yaşadı. Yapılan anlaşma gereği sivillerin bölgeden tahliyesi dün başladı. İlk olarak Doğu Guta ve Duma’dan tahliye edilen 3 bin 500 aile İHH İnsani Yardım Vakfı’nın El-Bab bölgesinde bulunan kampına yerleştirildi. Bugün 80 otobüsle tahliye edilen aileler ise Azez’de Türk Kızılayı ve AFAD tarafından kurulan çadır kente yerleşti. Dumalı anne ve babaların söyledikleri ise yürekleri dağladı.

“BU ÇOCUKLAR İKİ AYDIR GÜNEŞ GÖRMEDİ”

Kucağında bebeğiyle konuşan bir baba, “Doğu Guta’nın durumu bombardıman sebebiyle çok kötü. Çok şükür Doğu Guta’dan sağ salim çıktık. Bu çocuklar 2 aydır güneş görmedi. Yer altındaki sığınaklarda kaldık. Enkazların altında hala bir sürü ceset var. Allah şehitlere rahmet eylesin. Bu çocukların mutlu bir hayat sürmesini istiyoruz” dedi.

Babaları şehit olan 4 çocuk ise babaanneleri tarafından tahliye edildi. Kimyasal silah ve çeşitli silahlarla Duma’yı yıktıklarını ifade eden Suriyeli babaanne, “100’den fazla, 550’lisi kimyasal silahlarla öldürüldü. Evimiz yıkıldı, evsiz kaldık, Elimizde hiçbir şey yok. 4 çocuğumuz var, torunlarımız ile birlikte yer altı sığınaklarında saklandık. Türkiye’ye bizi iyi karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Bu çocukların babası iki sene önce şehit oldu” diye konuştu.

(Refik Fidan - İmam Dokmak /İHA)