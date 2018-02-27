Düğünde otomatik silahlı maganda dehşeti

Pakistan’da bir düğünde maganda dehşeti yaşandı.
Otomatik silahla havaya ateş açan şahıs, silahın ağırlığı nedeniyle eli inince misafirleri hedef aldı. Olayda 2 kişi ağır biçimde yaralandı. O anlarsa amatör kameraya yansıdı.(İHA)
Pakistan’da bir düğünde maganda dehşeti yaşandı.
Pakistan’da bir düğünde maganda dehşeti yaşandı.
Otomatik silahla havaya ateş açan şahıs, silahın ağırlığı nedeniyle eli inince misafirleri hedef aldı. Olayda 2 kişi ağır biçimde yaralandı. O anlarsa amatör kameraya yansıdı.(İHA)