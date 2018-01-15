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Donald Trump'tan "Ben ırkçı değilim" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenler hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine, "Ben ırkçı değilim" açıklamasını yaptı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:30
Donald Trump'tan "Ben ırkçı değilim" açıklaması

Göçmenlere hakaret ettiği iddiasıyla tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili soruya cevap verdi. Trump’ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler hakkında, ”Bu pislik çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini neden isteyelim" dediği iddia edilmişti. Trump, bir gazetecinin kendisinin ırkçı olup olmadığına yönelik sorusuna, “Hayır ırkçı değilim. Ben şimdiye kadar röportaj yaptığınız ve soru sorduğunuz kişiler arasında en az ırkçı olanım. Bunu size söyleyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın özür dilemesini talep etmişti.

Son Güncelleme: 15.01.2018 10:27
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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