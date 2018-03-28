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Doğu Guta’dan tahliyeler sürüyor

Doğu Guta’dan tahliye edilen 3 binden fazla sivil Hama’nın batı kırsalına vardı.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:47
Doğu Guta’dan tahliyeler sürüyor

Doğu Guta’dan tahliye edilen 3 binden fazla sivil Hama’nın batı kırsalına vardı.

Rusya ile Doğu Ghouta’daki ÖSO Al Rahman Kolordu tugayının imzaladığı anlaşma uyarınca Doğu Guta’dan tahliye edilen sivillerin 4. grubu Hama’nın batı kırsalındaki Qalaat Al Mudiq kasabasına vardı. Medya kaynakları, kafilenin Suriye muhalefetinin askerleri ve 3 bin 252 kişiyi taşıyan 52 otobüs ve 5 ambulans ve olduğunu bildirdi. İnsani yardım kuruluşlarının, yerinden edilmiş kişilere, İdlib ve Hama’nın kırsal bölgelerine taşınmadan önce yardım sağlamak için çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz üç gün içinde 13 bin sivil 4 kafile halinde Suriye’nin kuzeyine geçti. Arbin, Ein Tirma ve Jubar bölgeleri de dahil olmak üzere 5. kafilenin ise anlaşma çerçevesinde yola çıkacağı bildirildi. Anlaşma, Rus askeri polisinin gözetimi ve refakatinde Suriye’nin kuzeyine gitmek isteyen sivillerin bölgeden çıkışını öngörüyor.

(Muhamed El Mustafa/İHA)
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