"Doğu Guta’da son 2 günde 100’den fazla sivil öldürüldü"

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Guta’da son 48 saatte 100’den fazla sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, Doğu Guta’da son iki günde meydana gelen çatışmalar, hava saldırıları ve bombardımanlar sonucu 100’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dujarriç, BM’in Suriye’deki durum istikrara kavuştuğunda, örgütün savaştan zarar gören ve kuşatılmış bölgelere yardım etmeye devam edeceğini söyledi. Dujarriç, Doğu Guta’daki çatışmaların ve Şam’ın havan bombardımanının devam ettiğini, sivil nüfusu tehlikeye soktuğunu ve ihtiyacı olan binlerce kişiye insani yardımın ulaşmasının önlediğini söyledi. Sözcü, "Doğu Guta’da meydana gelen çatışmalar, hava saldırıları ve bombardımanın son 48 saat içinde 100’den fazla sivilin ölümüne neden oldu. Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararla düşmanlıkların sona erdirilmesini talep ettiği 24 Şubat’tan beri hava ve kara saldırıları nedeniyle yüzlerce insanın öldürüldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı bildirildi" dedi.

YARDIMLAR SEKTEYE UĞRUYOR

Dujarriç, Birleşmiş Milletler, Suriye Arap Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Doğu Ghouta’daki bir yerleşim birimi olan Douma sakinlerine insani yardımlarını sürdüremediklerini doğruladı. Teslimatın Salı günü başladığını ancak hava saldırıları ve bombardıman nedeniyle durdurulduğunu belirtti. Dujarriç, tüm çatışma taraflarını, insani yardım konvoylarına güvenli ve engelsiz erişimi hemen sağlamaya çağırdı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Çarşamba günü Doğu Ghouta zayiatlarıyla ilgili kendi istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 18 Şubat-3 Mart tarihleri arasında meydana gelen çatışmalarda, hava ve kara saldırılarında toplamda bin 5 kişinin öldüğü ve 4 bin 829 kişinin yaralandığı bildirildi.

(İHA)