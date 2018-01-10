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Doğal afetler ABD'de milyar dolarlık zararlara yol açtı

ABD’de 2017 yılında meydana gelen doğal afetler, ülkede milyar dolarlık zarara neden oldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
Doğal afetler ABD'de milyar dolarlık zararlara yol açtı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından açıklanan raporda, 2017 yılında ABD’de 16 doğal afet kaydedildi. Elde edilen verilen doğrultusunda ülke genelinde gülük hayatı durma noktasına getiren doğal afetler aynı zamanda ABD’yi 306 milyar dolar zarara uğrattı. Zararın, ülke tarihinde kaydedilen en yüksek fatura olduğu öğrenildi. Ülkeye en fazla zarar veren afetler 2005 yılında görülürken, bu yıl içerisinde yaşanan afetlerin ülkeye zararı 215 milyar dolar olmuştu. Öte yandan ülkede meydana gelen orman yangınları da ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Yangınlar nedeniyle kaydedilen zarar 18 milyar dolar oldu.

Son Güncelleme: 10.01.2018 16:08
Anahtar Kelimeler:
Abd Doğal Afetler
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