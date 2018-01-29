Diyanet İşleri Başkanı: "Kudüs ilelebet Filistin’in başkentidir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kağıthane’de Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen ’Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs’ başlıklı uluslararası toplantının açılış programına katıldı. Erbaş, toplantıda Kudüs’ün öneminden bahsetti. Kudüs’ün evrensel bir değer olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ”Kudüs evrensel bir değerdir. Kudüs, dinlerin, dillerin, kültürlerin medeniyetlerin merkezi olmuş yeryüzünün en kadim şehirlerinden biridir. Kudüs tarihten günümüze temsil ettiği sembol ve değerlerle insanlığın ortak vicdanı olmuş kutlu bir beldedir. Kudüs Müslümanların hayatında vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir şehirdir. İslam coğrafyasının merkezinde bir avuç azınlık olarak inşa edilen işgalci bir topluluk olan İsrail, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birtakım güç merkezlerinin desteği ile Uluslararası hukuku, ahlakı diğer inançların kutsallarını hiçe sayan pervasız ve şımarık tavırlarıyla Orta Doğu’da barış ve huzurun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Kudüs meselemizi dünü, bugünü ve yarını açısından ele aldığımızda İslam coğrafyasının genel durumunu ve temel sorunlarını da konuşmak zorundayız. Çünkü Kudüs’ü işgal edenler İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Bugün İslam toplumlarına baktığımızda yaşanan sorunların farklı birbirini tetikleyen çok etken ve değişken sebepleri olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda son iki asırdır dünyada ve coğrafyamız da yaşananlar iyi analiz edilmelidir” diye konuştu.

"ÜMMET OLARAK ÇOK CİDDİ HATALARIMIZ ZAAF VE İHMALLERİMİZ BULUNMAKTADIR”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör örgütlerine de değinerek, "Irk ve mezhep eksenli kavgaların dini kavram ve sloganları kullanarak İslamın en mukaddes değer ve kavramlarını istismar eden terör örgütlerinin vekalet savaşları ve taşeron fitne topluluklarının küresel müdahalelerle, ırkçı emperyalizmin işgalci ve sömürgeci politikalarıyla, olan ilişkisi inkar edilemez. Ancak bu durum sorunlarımız tamamen harici unsurlara indirgeyerek sorumluluklarımızı ve hatalarımızı görmezden gelmeye mazeret olamaz. Kabul edelim ki bizim ümmet olarak çok ciddi hatalarımız zaaf ve ihmallerimiz bulunmaktadır” dedi.

“İşgal ve sömürüden daha kötü olan sömürülmeye müsait hale gelmek ve bunu kabullenmektir” diyen Erbaş, ”Bu itibarla bugün Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe ve öz eleştiri yapmak zorundayız. Coğrafyamızın nasıl küresel aktörlerin güç gösterisi alanı haline geldiğini bu terör örgütlerinin hangi boşluktan yararlanıp ortaya çıktığını, şiddeti besleyen unsurları ve ümmeti zayıflatan faktörleri kapsamlı olarak düşünmek zorundayız. Çözüme dair gerçekçi somut adımlar atmak zorundayız. Bu toplantının en büyük hedefi de budur” diye konuştu.

"MÜSLÜMANLARIN EN BÜYÜK SORUNU…”

Prof. Dr. Ali Erbaş İslam ülkelerine de seslenerek, “İslam ülkeleri kendi aralarında yapay çekişme ve gerginlikleri terk etmek ve sorunlarını hiç bir emperyalist gücü devreye sokmadan bizzat kendileri konuşmak zorundadır. Müslümanların bir araya gelip içtenlikle ve samimiyetle konuştuklarında çözemeyecekleri hiç bir problemleri meseleleri yoktur. Bugün Müslümanların en büyük sorunu birbirleri ile gerekli olan dayanışmadan oldukça uzak olmalarıdır. Bunun için çalışmalar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“KUDÜS İLELEBET FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Filistin ve Kudüs’ü işgal edenlerin ve dünyayı savaş ve kargaşaya düşürenlerin ise hukuk, insaf vicdan, demokrasi, insan hakları gibi değerlerin hiç birini umursamadığı ve dikkate almadığı artık kesinleşmiştir. Bu noktada yegane çözüm ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Kudüs ilelebet Filistin’in başkentidir ve öyle kalacaktır. Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."