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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi" dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:03
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Minsk Barış Anlaşması’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurz ile görüşmesinde Ukrayna’daki durumu tartıştıklarını ifade eden Putin, krizin çözümünde Minsk Anlaşması’nın herhangi bir alternatifi olmadığı konusunda aynı fikri paylaştıklarını söyledi.

Orta Doğu’daki durumu özellikle de Suriye krizini görüştüklerini de belirten Putin, "Birleşmiş Milletler öncülüğünde dünyanın terörle mücadeleye katılma ihtiyacı olduğunu vurguladık" dedi. Öte yandan Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller Doğu Guta’dan tahliye edildi" diye konuştu.

Minsk anlaşmaları Ukrayna’nın güneydoğusunda barış sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirlerin alınmasını öngörüyor.

(İHA)
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