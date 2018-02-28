Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya’da, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Moritanya’da halk tarafından sevgi seli ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Novakşot Havalimanında Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, resmi karşılama törenin ardından Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Abdulaziz anlaşmaların imza törenine katılacak ve ardından Erdoğan, mevkidaşı Abdulaziz tarafından onuruna verilecek devlet yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal’e hareket edecek.

Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye’den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.