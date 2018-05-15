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Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’dan haykırdı: "Asla kabul etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’ü taşımasını ve Kudüs’ü başkent kabul etmesini asla kabul etmiyoruz. Bu vahşeti bir kez daha sizlerin huzurunda lanetliyorum. Sene 1948, Filistin hemen hemen şu andaki İsrail’in işgali ettiği topraklarda yerleşik durumdaydı. Ve İsrail belli bir oranda ala ala Filistin’i bir avuç yerde sıkıştırdı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Güçlüyüm öyleyse haklıyım mantığıyla İsrail bölgede adım atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye de devam etmektedir. Uluslar arası toplumu bu zulme son vermeye davet ediyorum” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’dan haykırdı: "Asla kabul etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’ü taşımasını ve Kudüs’ü başkent kabul etmesini asla kabul etmiyoruz. Bu vahşeti bir kez daha sizlerin huzurunda lanetliyorum. Sene 1948, Filistin hemen hemen şu andaki İsrail’in işgali ettiği topraklarda yerleşik durumdaydı. Ve İsrail belli bir oranda ala ala Filistin’i bir avuç yerde sıkıştırdı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Güçlüyüm öyleyse haklıyım mantığıyla İsrail bölgede adım atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye de devam etmektedir. Uluslar arası toplumu bu zulme son vermeye davet ediyorum” dedi.

(İHA)
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