Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla kabul etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz ”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da İngiltere Başbakanı Theresa May ile Başbakanlık binasında ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

ABD’nin bu kararı ile uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD bu girişimi ile Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayarak bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil bir taraf olduğunu ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

“ABD YÖNETİMİNİN POLİTİKALARI İSRAİL’İ İŞGAL GASP VE ŞİDDET YÖNÜNDE DAHA DA CESARETLENDİRMİŞTİR”

Kudüs’ün uluslararası anlaşmalarca belirlenmiş statüsünün değiştirilmesine yönelik atılacak adımlardan vazgeçilmesi gerekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD yönetiminin fütursuz politikaları İsrail’i işgal gasp ve şiddet yönünde daha da cesaretlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin politikalarının bölgedeki tansiyonu artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “60 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, birçoğu ağır olmak üzere 2 bin 500’nün de yaralanmasına sebep olan saldırılar işte bu politikaların sonucudur” dedi. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet yaralananlara ise şifa dileyen Erdoğan, “Bu vahşeti bir kez de sizlerin huzurunda lanetliyorum” diye konuştu.

“İSRAİL ORADA İŞGALCİDİR VE TERÖR ESTİRMEYE DE DEVAM ETMEKTEDİR”

İsrail’in 1948 yılından bu yana Filistin topraklarında süre gelen işgaline değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sene 1948 ve Filistin hemen hemen şu andaki İsrail’in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumunda olan bir ülkeydi. Ve ondan sonraki süreç içerisinde sürekli olarak İsrail belli bir oranda ala ala şu anda Filistin’i orada bir avuç yere sıkıştırdılar ve kendisi de görüldüğü gibi çok daha büyük bir alanın işgalcisi olarak sahibi görünümüne girdi” dedi.

“İSRAİL’İN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ”

İsrail’in yaptığının kabul edilemez olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güçlüyüm öyleyse haklıyım mantığı ile İsrail bölgede bu adımları atmıştır” dedi.

İsrail’in böyle bir tutumla haklılığını ispat edemeyeceğini belirten Erdoğan, “İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye de devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“TARİH ABD VE İSRAİL’İ AFFETMEYECEK”

Gazze’de yaşanan katliamlar sebebi ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye ve bu zulme son vermeye davet ediyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada 128 ülkenin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması karşıtı oy kullanması üzerine ABD’nin Büyükelçiliğinin taşınmasının onaylanmadığı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD ben güçlüyüm diyor, öyleyse haklıyım. Hayır, sen haklı değilsin. Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail’i ise hiç affetmeyecek bunu da göreceğiz” diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nı cuma günü İstanbul’da olağanüstü bir toplantıya çağırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu olağanüstü toplantı ile de dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul’dan vereceğiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)